  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu
için kalan
Aktüel

Van’da 19.19’da İstiklal Marşı okundu

Türkiye’nin 81 ilinde olduğu gibi Van’da da vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:05:45 -
Van’da 19.19’da İstiklal Marşı okundu

Türkiye’nin 81 ilinde olduğu gibi Van’da da vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu yaşadı. Saat 19.19’da birçok vatandaş saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı’nı okudu.


Her yıl meydanlarda coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl korona virüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle evlerde kutlandı. Van’da da vatandaşlar saatler 19.19’u gösterdiğinde balkonlara çıkarken, bazı gençler ise sokakta İstiklal Marşı’nı okuyarak bu mücadelenin kahramanlarını andı. Polis ekipleri, sokakta İstiklal Marşı’nı okuyan gençleri evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Gençler daha sonra evlerine gitti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı