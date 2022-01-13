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Gündem Van'a güzel haber "Hayırlı olsun" denilerek duyuruldu
Gündem

Van'a güzel haber "Hayırlı olsun" denilerek duyuruldu

Vali Mehmet Emin Bilmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Vanlı vatandaşlara güzel haberi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 18:01:00 -
Van'a güzel haber "Hayırlı olsun" denilerek duyuruldu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van - Tahran arası uçak seferlerinin başlatılması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Vali Bilmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yaptığımız görüşmeler sonucunda, İran'dan özel bir havayolu şirketi haftada 2 gün Tahran- Van seferlerini başlatacak. Şirket yetkililerini önümüzdeki günlerde Van'da misafir ederek, ilimizin turizmine büyük katkı sunacak seferler için son noktayı koyacağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 

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