Van'a güzel haber "Hayırlı olsun" denilerek duyuruldu
Vali Mehmet Emin Bilmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Vanlı vatandaşlara güzel haberi duyurdu.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van - Tahran arası uçak seferlerinin başlatılması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Vali Bilmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yaptığımız görüşmeler sonucunda, İran'dan özel bir havayolu şirketi haftada 2 gün Tahran- Van seferlerini başlatacak. Şirket yetkililerini önümüzdeki günlerde Van'da misafir ederek, ilimizin turizmine büyük katkı sunacak seferler için son noktayı koyacağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.