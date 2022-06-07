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Ekonomi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 13:42:00 -
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlgililerin; 657 sayılı Kanun’un 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 2547 sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları, Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Başvurular 27/06/2022 tarihine kadar kabul edilecek.

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