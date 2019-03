Van yerel seçim sonuçları 2019 son dakika | Van ilçeleri seçim sonuçları 2019

Van seçim sonuçları. Van 31 Mart 2019 belediye seçim sonuçları son dakika açıklandı mı? 2019 Van Büyükşehir belediyesi sonuçlarına göre Van’da kim kazandı? Van Çaldıran belediyesi hangi parti, Bahçesaray belediye başkanı hangi partiden. 2019 yerel seçim Van Büyükşehir Belediyesi HDP, AK Parti, CHP, MHP, Saadet, İYİ Parti son dakika sonuçları merak edilmekte. HDP’nin adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı ile AK Parti’nin adayı Necdet Takva’nın favori oldu Van büyükşehir belediye seçim sonuçlarını en doğru ve en hızlı şekilde öğrenmek için Van 2019 yerel seçim sonuçlarını canlı izleyin. Van ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019.

Van ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019

YSK Van seçim sonuçları. AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. YSK Van büyükşehir yerel seçim sonuçları 2019. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Kayseri gelmekte.

Van büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Van Büyükşehir belediye başkan adayı Necdet Takva (Cumhur İttifakı),

CHP Van Büyükşehir belediye başkan adayı Nurettin Beyaz,

İYİ Parti Van Büyükşehir belediye başkan adayı Serkan Saygın,

HDP Parti Van Büyükşehir belediye başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan – Mustafa Avcı,

Saadet Partisi Van Büyükşehir belediye başkan adayı Fethullah Erbaş,

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Van Büyükşehir belediye başkan adayı Muzaffer Yağmur

Vatan Partisi Van Büyükşehir belediye başkan adayı Suna Aziz Çiftçi

Türkiye Kominist Partisi Van Büyükşehir belediye başkan adayı Mesut Nişan Oyardı oldu.

AK Parti Van ilçe belediye başkan adayları

İPEKYOLU: MUHSİN AYDIN

EDREMİT: İSMAİL SAY

TUŞBA: SALİH AKMAN

ERCİŞ: A.MENAF TURAN

GEVAŞ: MURAT SEZER

ÇATAK: ABDURRAHMAN ŞEYLAN

SARAY: KEMALETTİN ARACI

ÇALDIRAN: ŞEFİK ENSARİ

ÖZALP: ŞEMSMAHFUZ HALİD KADİRHANOĞULLARI

BAŞKALE: İSMAİL AYAZ

BAHÇESARAY: MEKİ ARVAS

MURADİYE: KEMAL POLAT

GÜRPINAR: HAYRULLAH TANIŞ

CHP Van ilçe belediye başkan adayları

Van Erciş Ekrem Uçak

Van Edremit İdris Takva

Van Gevaş-Musa Baran

Van Gürpınar-Selim Karakuş

Van Başkale-Namet Parlak

Van Muradiye-Haşem Polat

Van Saray-Şefik Yamandağ

Van Çatak-Abdulcelil Temel

Van Bahçesaray Hasan Rahmi Kızıl

Van Özalp Oktay Sağlam

Van Saray Şaban Günbaş

Van Tuşba - İzzet Kartal

İYİ Parti Van ilçe belediye başkan adayları

Van Bahçesaray CEVDET GÖRÜNÜŞ

Van Başkale ŞERMİN BOZKURT

Van Çaldıran HARUN BAYRAK

Van Edremit NEDİM POLAT

Van Gevaş SELAHATTİN NERGİS

Van Gürpınar ÇETİN MELAT

Van İpekyolu ABDULLAH AKBAŞ

Van Muradiye METİN ÇELİK

Van Tuşba EJDER KOÇ

HDP Van ilçe belediye başkan adayları

HDP Van Gürpınar belediye başkan adayı Kemal Güler – Rojbin Akdağ

HDP Van Çatak belediye başkan adayı Esra Babür – Fazıl Evrim

HDP Van İpekyolu belediye başkan adayı Azim Yacan – Şehzade Kurt

HDP Van Özalp belediye başkan adayı Dilan Öğrenci – Yakup Almaç

HDP Van İpekyolu belediye başkan adayı Azim Yacan – Şehzade Kurt

HDP Van Çaldıranbelediye başkan adayı Leyla Adsak – Faruk Denir

Van/Edremit: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit – Seyfettin İtah

Van/Başkale: Şengül Polat – Erkan Acar

Van/Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi Şeker

Van 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Bekir Kaya % 53.1

AK Parti adayı Osman Nuri Gülaçar % 41.

SP adayı Fethullah Erbaş % 1.3

Bahçesaray 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 53

AK Parti % 31

SP % 11

Başkale 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 90

AK Parti % 7

Çaldıran 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 58

AK Parti % 37

BDP % 1

Çatak 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 67

AK Parti % 29

SP % 1

Edremit 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 50

AK Parti % 41

SP % 2

Erciş 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 49

AK Parti % 42

DP % 2

Gevaş 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47

BDP % 47

SP % 2

Özalp 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 71

AK Parti % 25

Van 24 Haziran 2018 seçim sonuçları

HDP % 59.40 milletvekili sayısı 5

AK Parti % 31.73 milletvekili sayısı 3

MHP % 3.07

CHP % 2.59

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.