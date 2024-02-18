Van ve Hakkari'de bazı yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamıyor
Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte 6 mahalle ve 15 mezranın yolu kapandı.
Karla mücadele ekipleri, söz konusu 21 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle Yüksekova'da 3 mezra, Şemdinli'de 1 köy yolu kapandı.
Bu yolların açılması için çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, bazı noktalarda da genişletme çalışması yürütüyor
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