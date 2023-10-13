Van Valiliği paylaşımı: 2 gün olacak, yasak resmen başladı! dikkat çeken detayları böyle duyurdu! Türkiye gündeminde
Van Valiliği tarafından milli güvenlik için yapılan açıklamada şehir genelinde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2 gün süreyle yasaklandığını duyuruldu. Van bölgemiz için çok önemli kritik yasak detayını paylaştı.
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada şehir genelinde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2 gün süreyle yasaklandığını duyuruldu. İşte detaylar...
Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.
Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi ve milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Van ili coğrafi sınırları içinde Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 14-15 Ekim tarihlerinde 2 gün süreyle, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ise 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."
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