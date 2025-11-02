  • İSTANBUL
Yerel

Van semalarında nefes kesen anlar! Herkes o helikopteri konuşuyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Van semalarında nefes kesen anlar! Herkes o helikopteri konuşuyor

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaralanan bir vatandaş için hızla harekete geçildi. Bölgenin zor coğrafi koşulları nedeniyle kara yolu yeterli olmadı, sağlık ekipleri vakit kaybetmemek için ambulans helikopteri devreye soktu. Yaralı, titiz bir müdahale ile helikopterle Van’a nakledilerek hastanede tedavi altına alındı.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde trafik kazası sonrası yaralanan vatandaş, ambulans helikopter ile Van’a getirildi.

Trafik kazası sonrası yaralanan bir vatandaşın tedavi gördüğü Bahçesaray Devlet Hastanesi’nden ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Bahçesaray’a giden helikopter ambulans hastayı alarak Van’a nakli sağlandı.

 

