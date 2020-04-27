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Aktüel

Van Sebze ve Meyve Halinde yoğunluk

Van’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı sona ermesiyle birlikte sebze ve meyve hali girişinde yoğunluk yaşandı.

2020-04-27 10:41:15 -
Van Sebze ve Meyve Halinde yoğunluk

Van’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı sona ermesiyle birlikte sebze ve meyve hali girişinde yoğunluk yaşandı.


Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda gece yarısı 24.00 itibariyle sona eren 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Van Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı, sebze ve meyve halinin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sebze ve meyve haline gelenlerin oluşturduğu uzun kuyruk bölgedeki trafiği de olumsuz etkiledi.

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