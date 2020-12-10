Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: "Kentte pandemi kontrolümüz altında"

VAN (AA) - Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ilk gününden bu yana canla başla yürüttükleri mücadele sayesinde iyi sonuçlar aldıklarını, kentte salgının kontrolleri altında olduğunu belirtti.

Sünnetçioğlu, Kovid-19 ile mücadale kapsamında kurulan filyasyon ekibiyle evleri gezerek tedavileri süren hastalarla görüştü, ilaçlarını düzenli kullanmaları uyarısında bulundu.

Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Sünnetçioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının başladığı günden bu yana Sağlık Müdürlüğü ekibi olarak canla başla çalıştıklarını belirtti.

Van'da 13 İlçe Sağlık Müdürlüğü ve tüm filyasyon ekibiyle büyük bir mücadele yürüttüklerini vurgulayan Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Bu mücadele sonucunda iyi sonuçlar aldık. Van'da pandemi kontrolümüz altındadır. 170 filyasyon ekimiz var. Bu filyasyon ekibinin 80'ni doktor, diğerleri yardımcı sağlık personelinden oluşmaktadır. Çağrı merkezi ilk pozitif vakalara hemen ulaşıp bilgilendirme yapıyor. Çağrı merkezi bilgilendirme yaptıktan sonra filyasyon ekiplerimiz kısa süre içerisinde pozitif hastalara ulaşıp ilaçları almaları konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapıyor. Ayrıca pozitiflinin gerçek temaslılarını çıkarmak için gayretle mücadele ediyorlar."

- "İlaçların 48 saat içinde alınması gerekiyor"

Çalışmalar sonucu şehirdeki vaka sayısının kontrol altında seyrettiğini ifade eden Sünnetçioğlu, "Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 60'ın altında. Hastanede Kovid servisinde yatan hastalarımızın oranı da yüzde 50 civarında. Şu anda hastanelerimizde kovid-19 ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.

Test sonuçları pozitif çıkan hastaların ilaçlarını 48 saat içerisinde almaları gerektiğini, hastaların ilaçlarını erken almasının hastanedeki yatış ve yoğun bakım hasta oranını azaltacağını ifade eden Sünnetçioğlu, şunları söyledi:

"Hastalarımızdan özellikle ilk 48 saate Kovid için verdiğimiz ilaçları düzenli olarak almalarını rica ediyorum. Bölgemizde KOAH ve kalp yetmezliği hastaları çok. Bu hastalarımızın ilaçlarını kesinlikle almalarını özellikle vurgulamak istiyorum. Bizim için ilk 48 saat çok önemli. Hastalarımız verilen ilaçları kullanmadığı zaman, Kovid servislerinde ya da yoğun bakıma yatırmak zorunda kalıyoruz."