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Van Persie'den ilginç açıklama: Fenerbahçe’deki son dönemim zorlu geçti

Fenerbahçe'den Hollanda ekibi Feyenoord'a transfer olan Van Persie kariyeri hakkında ilginç değerlendirmelerde bulundu.

01 Mayıs 2018 Salı 01:43
Van Persie'den ilginç açıklama: Fenerbahçe’deki son dönemim zorlu geçti

Fenerbahçe ile devre arasında yollarını ayırarak Feyenoord’a geri dönen Robin Van Persie, FOX Sports’a konuştu.

Kariyerinde son 4 aylık dönemi anlatan Van Persie, hem Hollanda Kupası’nı kazanmalarını hem de yakaladığı çıkışı değerlendirdi.

Fenerbahçe sonrası Feyenoord’da yaşadığı çıkışın çok önemli olduğunu ve kendisini mutlu ettiğini kaydeden 34 yaşındaki forvet, ilginç ifadeler kullandı.

Van Persie, sarı-lacivertli günlerini anlatırken, “Fenerbahçe’deki son dönemim zorlu geçti. Çok iyi değildi. Böylesi sıkıntılı süreçten geçtikten sonra, toparlamak daha zor oluyor. Ancak Feyenoord’da mutluyum, her şey yolunda gitti. Bunun için de Feyenoord’daki herkese teşekkür ederim” dedi.

Feyenoord’un kendisiyle devam etmek istediğini vurgulayan tecrübeli golcü, “Henüz bir karar vermedim, ne yapacağımı bilmiyorum. Gelecek günlerde düşüneceğim karar vereceğim. Feyenoord benimle devam etmeyi gerçekten istiyor. Önümüzdeki günlerde her şeyi anlatacağım” diye konuştu. 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 01:43
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