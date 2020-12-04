Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
VAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de cadde ve meydanlar boş kaldı.
Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.
Van'da kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ve Beşyol Meydanı sessizliğe büründü.
Polis ekiplerinin cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştirdiği kentte alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri kısıtlamanın başlamasıyla kapandı.
- Bitlis
Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentte sessizlik hakim oldu.
Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.
Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu kentte cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
- Muş
Muş'ta da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları görüldü.
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstasyon ve Atatürk caddeleri sessizliğe büründü.
Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim yaptı, vatandaşlar ekip araçlarından anonslarla uyarıldı.
Kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştiren ekipler, kısıtlamaya uymayanlar hakkında cezai işlem uyguladı.
- Hakkari
Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kentin işlek caddeleri başta olmak üzere denetim gerçekleştiren emniyet müdürlüğü ekipleri, bazı vatandaş ve çalışanları uyararak kurallara uymalarını istedi.