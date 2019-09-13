Van Milletvekili Arvas’tan VANTB’ye ziyaret AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer’i ziyaret etti.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer’i ziyaret etti.

Ziyaretlerini sürdüren Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer’i makamında ziyaret etti. İlin tarımsal ve hayvancılığına ilişkin konuların görüşüldüğü ziyarette Arvas, “Hayvancılık ve tarımla anılan şehrimizin yeniden ününe kavuşması, modern hayvancılık ve tarımın artması, Toprak Mahsulleri Ofisinin kurulması, şehrimizdeki işsizlik sorununa çözüm olacaktır. Van Ticaret Borsası ziyaretimizde toplumsal talepleri değerlendirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Abdulahat Arvas ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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