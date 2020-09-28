Van merkezli 2 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 4 gözaltı

Van merkezli 2 ilde gerçekleştirilen "siber dolandırıcılık operasyonu" nda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbarlar üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı 2 aylık bir çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, uluslararası arenada bilimsel içerik yayınlayan web sitelerinin kaynak kodlarını bir suç örgütü tarafından kopyalanarak "oltalama" sahte web siteleri oluşturmuş ve genellikle ülkede ve yurtdışında yaşayanlardan yurtdışında makalelerini yayınlama vaadiyle para talep etmiştir.

Söz konusu soruşturma kapsamında 50 kişiden para alarak dolandırıcılık yapan Van'da 3 şüpheli ve Hakkari'de 1 şüpheliye eş zamanlı operasyonda İran uyruklu Y.E, K.A, M.G. ve H.A. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli ülke konsoloslukları ve konsolosluk çalışanları adına 3 bin 350 dolar, sahte pullar, sahte pankartlar, sahte mühürler ve birçok dijital malzeme ele geçirildi.

Dijital materyallerde yapılan incelemelerde şebekenin mevcut yöntemle 1 milyon liraya 50 kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.