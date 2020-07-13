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Aktüel

Van, Hatay ve Hakkari sınır hatlarında 65 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-13 15:43:41 -
Van, Hatay ve Hakkari sınır hatlarında 65 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

ANKARA (AA) - Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında 65 kilo 500 gram uyuşturucu madde ve 32 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, hudut kartallarının sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 1 adet pompalı av tüfeği, 32 bin 750 paket sigara, 65,5 kilogram ağırlığında 118 paket uyuşturucu madde ve 191 adet zirai ilaç ele geçirildi." denildi.

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