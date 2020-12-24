  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta sokaklar sessizliğe büründü
Aktüel

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta sokaklar sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-12-24 23:48:04 -
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta sokaklar sessizliğe büründü

VAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Van'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddeleri sessizliğe büründü.

Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

- Muş

Muş'ta kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri kent genelinde denetimlerine devam etti.

Kent merkezinde bir vatandaş, soğuk havada uygulama yapan polis ekiplerine çorba ikram etti.

- Hakkari/Bitlis

Hakkari ve Bitlis'te de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kent merkezlerinde denetim yapan polis ekipleri genelgeye uyulması konusunda vatandaş ve çalışanları uyardı, araçları tedbirler kapsamında kontrol etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!
Medya

Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!

FOX TV’nin ahlaksızlık propagandası olarak kullandığı dizilerden birinde yapılan hata seyircinin tepesini attırdı, tepkilere neden oldu...
İYİ Parti-CHP ittifakında deprem! Mansur Şen’i görevden aldılar, ortalık karıştı
Siyaset

İYİ Parti-CHP ittifakında deprem! Mansur Şen’i görevden aldılar, ortalık karıştı

CHP’li Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, imar anlaşmazlıkları yüzünden İYİ Parti kontenjanından atanan Belediye Başkan Yardımcısı Mansur ..
ABD basınından Türkiye iddiası geldi!
Dünya

ABD basınından Türkiye iddiası geldi!

Brezilyalı araştırmacılar, Türkiye'de de denenen Çinli Sinovac Biotech firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı y..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay