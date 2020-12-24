Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta sokaklar sessizliğe büründü
VAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Van'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddeleri sessizliğe büründü.
Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.
- Muş
Muş'ta kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri kent genelinde denetimlerine devam etti.
Kent merkezinde bir vatandaş, soğuk havada uygulama yapan polis ekiplerine çorba ikram etti.
- Hakkari/Bitlis
Hakkari ve Bitlis'te de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kent merkezlerinde denetim yapan polis ekipleri genelgeye uyulması konusunda vatandaş ve çalışanları uyardı, araçları tedbirler kapsamında kontrol etti.