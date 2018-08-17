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Van-Erciş karayolunda park halindeki araç alev aldı

Van-Erciş karayolu üzerinde park halindeki bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:17
Van-Erciş karayolunda park halindeki araç alev aldı

Van-Erciş karayolu üzerinde Kasım Dilmaç’a ait park halinde bulunan bir araç, saat 01.20 sıralarında aniden alev aldı. Yanan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, aracın alev aldığı yerde başka araçların bulunmasıyla olası bir facianın önüne geçildi. 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 15:17
  1. Van
  2. kaza
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