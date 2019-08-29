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Van Dijk, Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi

2018-2019 sezonu "UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülü, Liverpool forması giyen Virgil van Dijk'e verildi

29 Ağustos 2019 Perşembe 20:33
Van Dijk, Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi

İSTANBUL (AA) - 2018-2019 sezonu "UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk kazandı.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin ardından, Barcelona'dan Lionel Messi, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Virgil van Dijk'in aday gösterildiği ödül, sahibini buldu.

UEFA'ya üye 55 ülkeden gazetecilerin ve 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi gruplarındaki takımların başında yer alan 80 teknik direktörün katıldığı oylama sonrasında rakiplerini geride bırakan Virgil van Dijk, Avrupa'da 2018-2019 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

2018 yılında Southampton'dan Liverpool'a transfer olan 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu, İngiliz ekibinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Öte yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-2019 sezonunun en iyi kalecisi Liverpool'dan Alisson Becker, en iyi savunma oyuncusu aynı takımdan Virgil van Dijk, en iyi orta saha oyuncusu Ajax'tan Barcelona'ya transfer olan Frenkie de Jong ve en iyi forveti Lionel Messi olarak açıklandı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 20:33
  1. Cristiano Ronaldo
  2. Lionel Messi
  3. Ödül
  4. UEFA Avrupa'da yılın en iyi futbolcusu
  5. Virgil van Dijk

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