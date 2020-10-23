Van depreminde yaşamını yitirenler anıldı

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara ve AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam, Seyyit Muhammed Mezarlığı'na geldi.

Depremde yaşamını yitirenler için dua eden Mehmetbeyoğlu ve beraberindekiler, mezarlara karanfil bıraktı.

Mehmetbeyoğlu, yaptığı açıklamada, ülkenin en acı gerçeklerinden birinin depremler olduğunu söyledi.

Depremin ardından ilçede büyük değişim ve dönüşümler gerçekleştirdiklerini anlatan Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Depremden sonra gerek yapı stokumuz gerekse de kamu binalarımız yenilendi. Bundan sonraki süreçte depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi unutmayacağız, aziz hatıralarını memleketimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Depremin dokuzuncu yıl dönümünde hayatını kaybeden kardeşlerimize ayrı ayrı rahmet diliyorum. Tekrar başımız sağ olsun. Hepsinin mekanı cennet olsun."