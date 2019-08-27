Van Büyükşehir Belediyesi’nin kitap arşivi genişliyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tarihini ve kültürünü anlatan 4 kitabın basımı yapıldı.

Van’ın tarihini, kültürünü yaşatmak adına çalışmalarını devam ettiren Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, içeriği Van olan 4 kitabı ilk defa bastı. Büyükşehir yayınları arasında yer alan kitap sayısı 12’ye ulaştı. 2018 yılında başlayan çalışmalarda aralarında Eski Belediye Başkanlarından Aydın Talay’ın ‘Bizim Eller Van ile Yıkılan Bir Şehrin Anatomisi, Rus General Mayewski’nin Doğu Anadolu Raporu, Ümit Kayaçelebi’nin Eski Van’a Doğru Bir Yolculuk, Adnan Özkan’ın Van Şiirleri Antolojisi, Ali Laleci’nin Şiirlerde Van ve Hüseyin Çelik’in Van’da Ermeni Mezalimi’nin de bulunduğu 7 kitabın basımı gerçekleştirilmişti. Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun anısına ‘Yüzüncü Yıl Dizisi’ adı altında başlayan çalışmada son olarak yine içeriği tamamen Van olan Tarık Ziya Arvas’ın Van Vilayeti, Yılmaz Önay’ın Van Efsaneleri ve Van Yatırları ile Menkıbeleri, Rahmi Tekin’in Osmanlı Arşiv Belgelerinde Van kitabı raflardaki yerini aldı. Kitap serisine sahip olmak isteyen vatandaşlar, Türkiye’nin dört bir yanındaki kütüphanelerde rahatlıkla kitaplara ulaşabilecek.