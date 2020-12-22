Van, Bitlis ve Muş'ta kar etkili oldu

VAN (AA) - Van, Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu.

Van'da sabah saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlandı.

Bitlis ve Muş'ta da kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Belediye ekipleri, kaldırımlardaki karları temizledi. Muş-Bitlis kara yolunda kar ve sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karayolları 116. Şube Şefliği ve Malazgirt Belediyesi ekipleri, yağışın ardından kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Vatandaşlar da iş yeri ve evlerin önünde biriken kar yığınlarını temizledi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde de kar ve soğuk hava aralıklarla etkili oldu.



Esnaf Enes Akarsu, güne karla uyandıklarını belirterek, "Uzun zamandır karın yağmasını bekliyorduk. Hem soğuk hava hem de kuraklık nedeniyle kar yağmasını istiyorduk. İnşallah güzel bir kış geçiririz." dedi.