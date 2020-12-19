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Aktüel Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de cadde ve meydanlar boş kaldı
Aktüel

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de cadde ve meydanlar boş kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 10:52:36 -
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de cadde ve meydanlar boş kaldı

VAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Van'da kısıtlamadan muaf tutulan işletmeler mesailerine devam ederken kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Kentin en işlek bölgeleri Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ve Beşyol Meydanı boş kaldı.

Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol edildi.

Bitlis, Muş ve Hakkari'de de vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri, bazı mahallelerde anons yaparak dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Belediye temizlik işçileri, boş cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

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