THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Van-Başkale karayolu üzerinde kamyonetin kasasına zulalamışlar! Tam 132 kilo

Van-Başkale karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada 132 kilo 219 gram eroin bulundu.

11 Ekim 2018 Perşembe 08:21
Van-Başkale karayolu üzerinde kamyonetin kasasına zulalamışlar! Tam 132 kilo

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine Van-Başkale karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında uyuşturucuyu taşıyan kamyonette arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada; kamyonetin kasasında zulalanmış 252 paket halinde toplam 132 kilo 219 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak H.D. ve B.B. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 08:21
  1. Van
  2. Narkotik
  3. Uyuşturucu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Liechtenstein U21 - Portekiz U21 maçı ne zaman saat kaçta?
    1. Liechtenstein U21 - Portekiz U21 maçı..
    2. Kamuda araç kullanımında yeni dönem!
    3. Trump'tan sert eleştiri: Bunlar kafayı..
    4. ABD'den YPG'ye iş makinesi desteği
    5. Ankara TOKİ fiyatları 2018
    6. Günün âyet ve hadisi
    7. Şeker-İş Başkanı İsa Gök’ün makam..
    8. Bölücü terör örgütüne bir darbe..
    9. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
    10. TOKİ Tokat konut başvuruları ve..
    11. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    12. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    13. Rusya görüntüleri yayınladı! 'Elde..
    14. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    15. New York Times'ten flaş Veliaht Selman..
    16. Bolu'da su dolum fabrikasında yangın..
    17. Donald Trump'tan Fed'e eleştiri
    18. AYM'nin Ayasofya kararı Resmi..
    19. Safer ayında belalardan korunmak için..
    20. Tepkiler çoğalıyor! Peş peşe Suudi..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?