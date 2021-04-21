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Siyaset ' Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..."
Siyaset

' Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın söylemlerine ilişkin, “Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak...' Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 10:59:00 -
' Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylemlerine sert tepki gösterdi.

Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tarih fukarası, cahil... Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan, hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... ‘Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak...' Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." dedi.

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Yorumlar

Vatan Sevdalısı

Ağzına yüreğine sağlık yiğit insan. Bu milletin gönlüne yuregine tercüman oluyorsun. Bu millet her zaman sizinle beraberdir sayın bakanım.
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