Valilikten vatandaşlara "112 Acil Servis" uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla vatandaşların başta eczanelerden ilaç, yardım, ve farklı konulardaki izin talepleri için 112 Acil komuta merkezini aramalarının yoğunluğa sebep olduğu belirtildi.

Acil merkezine yapılan çağrıların yoğunluğunun hastaneye ulaştırılması gereken acil vakaların sevki konusunda zaman zaman olumsuzluklara yol açtığı bildirilen açıklamada, hastaneye acil ulaşması gerekenlerin dışında vatandaşların duyarlı davranmasının ve 112 Acil komuta merkezini aramamalarının bu olumsuzlukların yaşanmamasını sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, ilaç ve yardım talep eden vatandaşların, bu taleplerini 155 polis, 156 jandarma ve kaymakamlıklar bünyesinde kurulan VEFA sosyal destek gruplarıyla, tıbbi destek isteyenlerin de aile hekimleriyle iletişime geçmeleri istendi.