Valilikten 'stokçuluk' genelgesi! Fırsatçılığa geçit yok

Erzurum Valiliği, dövizdeki dalgalanma nedeniyle piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere uygulanan fahiş fiyatlar ve stokçuluğun önlenmesine yönelik kaymakamlık ve ilgili kurumlara genelge gönderdi.

Vali Seyfettin Azizoğlu imzasıyla gönderilen genelgede, vatandaşların refah, huzur ve mutluluğunu sağlamanın, temel hak ve hürriyetlerini korumanın devletin asli görev ve sorumluluklarından olduğu belirtildi.

Ayrıca vatandaşların ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınmasının da devletin yasal sorumlulukları arasında olduğuna işaret edilen genelgede, "Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir." ifadesi kullanıldı.

Stokçuluk nedeniyle fiyat artışı yaşanıyor

Genelgede, son dönemde yaşanan döviz dalgalanması nedeniyle haksız fiyat artışlarının ortaya çıktığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimiz sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı, bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülmüştür. Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir."

Haklı bir neden olmaksızın yükseltilemeyecek

Bu itibarla kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtilen genelgede, şu bilgilere yer verildi:

"Kentte faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işetme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, satılan malı üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması, ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir."

Genelgede, bu dönemde başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verileceği, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacağı vurgulandı.