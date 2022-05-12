Valilikten 'festival' açıklaması! Vatandaşlardan ve STK'lardan yasağa destek geldi

Eskişehir Valiliği, açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü yürüyüş, oturma eylemi, stant, çadır kurma, afiş, pankart asma, konser, şenlik ve festival gibi etkinliklerin 10 Mayıs itibarıyla 15 günlüğüne yasakladı. Kentte 12- 15 Mayıs tarihleri arasında müzik festivalini yapmayı planlayan organizasyon şirketi ise kararın iptali talebiyle Eskişehir İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Eskişehir Valiliği'nin yasaklarla ilgili savunmasını alıp, başvuruyu reddetti. Organizasyon şirketi avukatı Hüseyin Akçar, mahkeme kararı sonrası 4 günlük müzik festivalinin 9 - 12 Haziran'da yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Valilik savunma yazısı gönderdi

Eskişehir Valiliği'nden İdare Mahkemesine gönderilen savunma yazısında "DEAŞ, PKK/KCK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda ülkemiz genelinde ses getirecek eylemler hazırlığı içinde bulundukları, Anadolu Fest müzik festivalinin yapılacağı mola tesislerinde yerleşim yerlerine yakın olması, kamu güvenliği açısından tehdit oluşturabilecek birçok grubun giriş ve çıkışının denetlenemeyeceği bir bölge olması, benzer etkinlikler planlanırken gelişigüzel yer seçimi yapılması, gerekli izinlerin son güne bırakılması, daha önceki yıllarda yapılan etkinliklerde mevzuat kapsamında suç sayılan birçok fiilin tespit edilmiş olması hususları göz önünde bulundurulmadan etkinlik planlandığı, ayrıca DEAŞ terör örgütü ile ilgili istihbarı bilgi bulunduğu, 20/04/2022 tarihinde Bursa'da yapılan saldırıyı üstelenen şahısların halen yakalanamadığı göz önünde bulundurulduğunda düzenlenmek istenen etkinliğin risk taşıdığı" gerekçelerine yer verildi.

Vatandaşlardan ve STK'lardan karara destek

Öte yandan vatandaşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından alınan karara destek geldi. Festivalin yapılamayacak olmasıyla ilgili Eskişehir Kardeşlik Platformu açıklama yaptı.

Platformun açıklamasında, festivalde kızlı erkekli yatılı kalındığı ve alkol tüketildiği söylenerek yasağa destek verildi.

Açıklamada “Son birkaç yıldır Eskişehir’de Söğütönü Mahallesi okullar bölgesi karşısında alkol firmalarının sponsorluğunda, herhangi bir denetimin olmadığı, çadırlarda kızlı erkekli yatılı kalınan, alkol ve uyuşturucu etkisiyle istenmeyen görüntülerin oluştuğu, çevrede yaşayan ve eğitim öğretim gören çocuklarımıza birçok olumsuz örnek teşkil edecek, insan sağlığı açısından da sakıncalı müzik festivali adı altında hoş olmayan görüntüleri maalesef gördük şahit olduk. Mesele kimsenin sanatı, müziği, konseri ya da yaşam tarzı değil. Bugüne kadar Eskişehir’de kimin konseri, kimin sanatı engellenmiş? Eskişehir’de özellikle bahar ve yaz aylarında Porsuk çayı kenarında gençler oturur çalar söyler kendi aralarında eğlenir. Bugüne kadar ne şarkı söyleyene ne gitar çalana ne de onu dinleyen hiçbir gencimize kimsenin bir şey dediğini görmedik duymadık şahit olmadık. Müzik, sanat ve eğlence kendi mecrasında kaldığı sürece kimse yadırgamaz kimse de bir şey diyemez” denildi.

“Şimdi buradan tüm kamuoyuna soruyoruz,” denilen açıklamada şöyle devam etti:

“Festival adı altında, denetimsiz bir ortamda, gençlerin günlerce alkol ve uyuşturucu maddelerle zehirlenmesinin, kurulan çadırlarda ne olduğu belirsiz ahlaksız ortamların oluşmasının sanattaki kültürdeki ve müzikteki yeri neresidir? Yanı başında 3 tane okul bulunan bu bölgede zaman mefhumu bulunmadan gençlerimizin akıl ve zihin sağlığını bozacak ahlaki yozlaşmasına sebep olacak bu tür faaliyetler gençlerimize bir şey kazandırmanın ötesinde onlara kötülük yapmak, bu milletin geleceği olan gençlerimizi zehirlemektir.

Şimdi buradan soruyoruz? Sokak aralarında, yasa dışı yollarla, yasa dışı zamanlarda araba bagajlarında alkol satılan ve şuursuzca alkol tüketilen bu “Festival”in öznesinin “Müzik” ve “Sanat” olduğunu kim söyleyebilir? Amaç “Sanat” mı? Yoksa ana babalarımızın yetiştirirken kendisinden bile sakındığı, eğitimi için bin bir fedakârlık yaptığı ülkemizin geleceği güzelim gençliğimizi alkol, uyuşturucu ve ahlaksızlık batağına sürüklemek mi? Ne yazık ki geçmiş yıllarda gördüğümüz görüntüler bu festivalin gençliğimizin alkol bataklığında zehirlenmesinde bir araç olarak kullanıldığını göstermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi geleceği olan gençlerden mesuldür. Gençliğin akıl ve zihin sağlığını bozacak, onları zehirleyecek, toplum ahlakına mugayir her türlü oluşum ve faaliyet karşısında gençlerimizi korumakla mükelleftir. Buradan tüm anne ve babalara sesleniyoruz. Çocuklarınızın “Festival” adıyla şirin gösterilmeye çalışılan bu ortama girmesine müsaade etmeyiniz. Türk gençliğine sahip çıkmak bizlerin hepimizin tarihi sorumluluğudur. Kamuoyuna saygıyla duyulur.”