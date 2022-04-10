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Gündem Valilikten acil uyarı: Oralardan uzak durun!
Gündem

Valilikten acil uyarı: Oralardan uzak durun!

Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, eriyen kar sularının sel ve taşkınlara sebebiyet verebileceği belirtilerek, vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 18:25:00 - 2022-04-10 18:32:35
Valilikten acil uyarı: Oralardan uzak durun!

Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde ilimizde yaşanan yağışlar, havaların ısınması ve karların ani erimesiyle birlikte, akarsuların debisinin artması sonucunda oluşabilecek sel, taşkın, sebebiyle vatandaşlarımızın can güvenliği için akarsu ve dere yataklarından uzak durmaları rica olunur" denildi.

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