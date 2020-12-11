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Gündem Valilik yalanladı! Şehit babası vergi borcundan cezaevine girmedi
Gündem

Valilik yalanladı! Şehit babası vergi borcundan cezaevine girmedi

Adana Valiliği, laikçi-sol medyanın gündeme taşıdığı ve bazı sosyal medya hesaplarında şehit babasının ‘vergi borcu yüzünden cezaevine girdiği’ iddialarını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:05:00 -
Valilik yalanladı! Şehit babası vergi borcundan cezaevine girmedi

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Şehidimizin babasının tahakkuk edilmiş ya da mahkeme kararıyla tespit edilmiş herhangi bir vergi borcu bulunmadığı gibi vergi borcunu yatıramaması nedeniyle de cezaevine girmemiştir. Şehidimizin babasının, 2008-2009'da yürüttüğü ticari faaliyeti nedeniyle 'Vergi Kanunu'na muhalefetten yargılandığı Adana 12. Asli Ceza Mahkemesinde 17 Nisan 2015 tarihinde 2 ayrı suçu işlediğine karar verilmiştir. Bu karar, Yargıtay 11. Dairesi tarafından 13 Ekim 2020 tarihinde onanmıştır. Şehidimizin babası M.K, iki ayrı suçtan toplamda 6 yıl 2 ay 30 gün hapis cezası almış, Adana 1. İnfaz Hakimliğince de cezanın infazına karar verilmiştir. Şehidimizin babası, cezanın infazı için herhangi bir kolluk kuvveti tarafından teslim alınmamış, ailesine haber vermeksizin kendisi teslim olmuştur." Açıklamada, olayın hukuki sürecinin valilikçe takip edildiği de belirtildi.

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