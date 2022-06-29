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Aktüel Valilik uyardı: Kuvvetli geliyor
Aktüel

Valilik uyardı: Kuvvetli geliyor

Ankara Valiliği, yarın öğleden sonra şehrin kuzey ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 20:26:00 -
Valilik uyardı: Kuvvetli geliyor

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre yarın öğleden sonra Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt ve Kalecik'te sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirilerek, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, dik yamaçlarda heyelan riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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