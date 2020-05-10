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Gündem

Valilik maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı

Aydın Valiliği, corona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirdi. Normalleşme süreci boyunca kent meydanı, cadde ve sokaklarda maske takmayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 00:54:00 -
Valilik maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı

Aydın Valiliği’nden yasakla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği normalleşme süreci boyunca ilimiz Kent Meydanı, cadde ve sokaklarında tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takması zorunludur. Kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmelidir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır."

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