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Valilik kararı açıkladı! Bilecik'e giriş ve çıkışlar durduruldu

Bilecik Valiliği'nce ölümcül koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında gece yarısından itibaren kente araçlarla ya da yaya olarak tüm giriş ve çıkışların ikinci karara kadar durdurulacağı açıklandı.

2020-04-22 18:52:00 - 2020-04-22 19:06:01
Valilik kararı açıkladı! Bilecik'e giriş ve çıkışlar durduruldu

Bilecik Valiliği tarafından koronavirüs salgını nedeniyle yeni karar alındığı açıklandı.

Giriş ve çıkışlar durduruldu

Buna göre, salgınla mücadele kapsamında, Eskişehir'in yanı sıra Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından 220 bin nüfuslu kente, kara ve demir yolu ile toplu ulaşım araçları ya da özel araç ve yaya olarak giriş ve çıkışlar gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde durduruldu.

Polis ekipleri denetimde

Kent giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri, gelen ve giden tüm sürücüleri durdurarak, seyahat izin belgeleri olup, olmadığını kontrol etti.

Uzun araç kuyrukları oluştu

İzin belgesi olmayanların şehre giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Polisin uygulama yaptığı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

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Yorumlar

keçili71

bilecikliler kendinilerini büyük şehir zannediyor ondan yasak uygulamaya başlamışlardır. siz küçük şehirsiniz arkadaşlar silkelenin ve kendinize gelin.
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GFB

Keçili 71 seni yorum yapmayıp saçmalamama karantinasına sokmak lazım.
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