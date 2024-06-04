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Gündem Valilik duyurdu! Ormanlara giriş yasaklandı
Gündem

Valilik duyurdu! Ormanlara giriş yasaklandı

Yeniakit Publisher
2024-06-04 17:05:00 -
Valilik duyurdu! Ormanlara giriş yasaklandı

Balıkesir Valiliği, orman yangınlarına önlem almak amacıyla tüm orman alanlarına girişlerin yasaklandığı duyurdu.

Açıklama, Balıkesir genelinde tüm orman alanlarına giriş ve çıkışların 31 Ekim 2024'e kadar yasaklandığı kaydedildi.

Yapılan duyuruda Kazdağı Milli Parkı ile ilgili olarak “Kazdağı Milli Parkı sınırlarında belirtilen rotalar dâhilinde Alan Kılavuzu alarak ve alan giriş ücreti ödeyerek; foto safari, jeep safari, botanik gözlemi, Cam Seyir Terası ve seyir noktaları ziyaretleri ile trekking ve benzeri güzergâh organizasyonlarının yapılması tüm yıl boyunca serbesttir. Ayrıca Edremit İlçesi Mehmetalan Mahallesi Yalama Giriş Kontrol Noktası-Sarıkız arasındaki yol güzergahı, Avcılar Mahallesi Kışladağ Giriş Kontrol Noktası - Dereçatı -Ayıkapısı arasındaki yol güzergahı, Kazdağı Milli Parkı Cam Seyir Teras - Ayıkapısı arasındaki yol güzergahı ormana giriş yasak hükümlerine tabi olmayacaktır.” denildi.

Öte yandan, valiliğin sosyal medya hesaplarından ateşli ve ateşsiz piknik yapılabilecek alanların bilgisi de paylaşıldı.

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