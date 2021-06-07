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Gündem Valilik duyurdu! 49 kilo 918 gram esrar ele geçirildi
Gündem

Valilik duyurdu! 49 kilo 918 gram esrar ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol kenarındaki beton blokların arasına gizlenmiş 49 kilo 918 gram esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 19:09:00 -
Valilik duyurdu! 49 kilo 918 gram esrar ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol kenarındaki beton blokların arasına gizlenmiş 49 kilo 918 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, dün Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Dereiçi mezrasında yol kenarında bulunan beton blokların arkasına gizlenmiş iki çuval içinde 49 kilo 918 gram esrar bulundu.

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