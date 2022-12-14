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Yerel Valilik duyurdu! 15 gün süreyle yasaklama kararı
Yerel

Valilik duyurdu! 15 gün süreyle yasaklama kararı

Mardin Valiliği, her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting yapma, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 18:24:00 -
Valilik duyurdu! 15 gün süreyle yasaklama kararı

Mardin Valiliği, her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting yapma, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

15 gün boyunca yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlıklara 2 iş günü içinde yapılan ve mülki amirlerin uygun göreceği etkinlikler haricinde diğer programların 15 Aralık'tan itibaren 15 gün yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi gibi eylem ve etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Mardin il sınırları içerisinde 15 gün süre ile yasaklanmıştır. Her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır.“

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Yorumlar

Tabi canım.

Bu yasaklar halkın güvenliği için alınıyor da cumhurbaşkanı miting, toplantı yapmak isterse neden ona yasak yok. Yakında Mardin meydanınında mitingini yapar.
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