Valilik binasında deprem tatbikatı

Tekirdağ Valiliği binasında düzenlenen deprem tatbikatı nefes kesti. Tatbikatta, senaryo gereği mahsur kalan 3 personel AFAD, İtfaiye ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tekirdağ Valiliği binasında hizmet veren kurum personellerinden oluşturulan Acil Durum Ekiplerine yönelik, İl AFAD Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, 1999 Marmara Depremini anma, bölgedeki afet riskleri konusunda bilgilendirme ve acil durumlara yönelik hazırlık ve müdahale konularında eğitim verilerek ve ardından tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda verilen eğitimde katılımcılara “Temel Afet Bilinci”, “Temel İlk Yardım” ve “Temel Yangın Bilgisi” konularında bilgilendirme yapıldı. Teorik eğitimden sonra itfaiye personeli tarafından, acil durum ekiplerine olası bir başlangıç yangınına müdahalenin nasıl yapılması gerektiği konusunda uygulama eğitimi yaptırıldı. Eğitimin sonunda bina tahliye işlemi başlatılarak çalışanlar acil toplanma bölgesine alındı. Senaryoya göre binada mahsur kalan 3 personel AFAD, İtfaiye ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi ve tatbikat tamamlandı.