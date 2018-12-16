Valilik açıkladı: Okullar tatil değil

Antalya Valiliği, sosyal medyadan montaj yapılarak yarın okulların tatil olduğunu bildiren görselin asılsız ve montaj olduğunu açıkladı. Valilik, öğretmen ve öğrencileri uyararak yarın okulların tatil olmadığını ve ders başı yapılacağını aktardı.

Antalya Valiliğinin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Valiliğimizin Twitter hesabı üzerinden montaj yapılarak yarın okulların tatil olduğunu belirten ve sosyal medyada yayılan ekran görüntüsü asılsızdır, itibar edilmemelidir. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi dersler dileriz.” ifadelerine yer verildi.