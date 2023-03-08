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Yaşam Valilik açıkladı! Metro seferleri iptal
Yaşam

Valilik açıkladı! Metro seferleri iptal

İstanbul’da bazı metro seferleri 8 Mart Çarşamba günü yapılmayacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 08:57:00 -
Valilik açıkladı! Metro seferleri iptal

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılmayacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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