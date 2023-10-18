  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden katliamın gölgesinde İsrail'e indi! Katil ile kucaklaştı! İyi iş başardınız çocuklar!

Altını olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa binlerce lira verdiğiniz altınlar çöp olabilir

İsrailli Bakandan skandal paylaşım! 'Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcı'

Altın piyasası da gerildi. Gram ve çeyrek kendi yönünü çiziyor

Sen var ya, adamın dibisin! Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’ndan “Allah’ına kurban” dedirten İsrail tepkisi

Aralarında Türkiye'de var... İsrail'i çok fena kınayan müslüman ülkeler kıyasıya yarışıyor

Bu utanç dünyaya yeter! Minik abi şehit olmak üzere olan kardeşine bakın ne yapıyor

Arap ülkesi beklenen Filistin ilanını dünyaya yaptı: Allah’ın emri gelmiştir

İsrail yakayı ele verdi! Hananya Naftali’nin attığı mesaj gerçeği ortaya çıkarttı İşte o mesaj

Meclis’e sunuldu! Emeklilik yaşı artıyor mu?
Gündem Valilik açıkladı! İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önündeki protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti!
Gündem

Valilik açıkladı! İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önündeki protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2023-10-18 13:45:00 -
Valilik açıkladı! İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önündeki protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti!

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam Gazze'deki bir hastanenin İsrail tarafından bombalanması sonucu 500 kişinin öldüğü saldırıya yönelik İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapılan protestolar sırasında 1 kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, 43'ü polis toplam 63 vatandaşın da yaralandığı belirtildi. Ayrıca polis bariyerini aşarak emniyet güçlerine saldırdığı tespit edilen 5 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde, İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek için toplanan vatandaşlardan bir grubun, konsolosluk binasına girmek için harekete geçtiği, emniyet güçlerine, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunduğu belirtildi.

"Gösteriler sırasında 1 kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti, 43'ü polis toplam 63 vatandaş yaralandı"

Emniyet kuvvetlerinin de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellediğinin kaydedildiği açıklamada, "Ayrıca polis bariyerini aşarak emniyet güçlerimize saldırdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan Eshabil Tüfekçi (65) isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaylarda ayrıca 43'ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak, bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail'in sivillere yönelik uyguladığı, terör saldırılarını andıran bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Gazze için ayağa kalktı! İsrail Başkonsolosluğuna akın ediyorlar
İstanbul Gazze için ayağa kalktı! İsrail Başkonsolosluğuna akın ediyorlar

Gündem

İstanbul Gazze için ayağa kalktı! İsrail Başkonsolosluğuna akın ediyorlar


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye, İsrail büyük elçisini kovmak için İsrail'in Filistin'de nükleer silah kullanmasını mı bekliyor?!
Türkiye, İsrail büyük elçisini kovmak için İsrail'in Filistin'de nükleer silah kullanmasını mı bekliyor?!

Gündem

Türkiye, İsrail büyük elçisini kovmak için İsrail'in Filistin'de nükleer silah kullanmasını mı bekliyor?!

Türkiye, İsrail büyük elçisini kovmak için İsrail'in Filistin'de nükleer silah kullanmasını mı bekliyor?!
Türkiye, İsrail büyük elçisini kovmak için İsrail'in Filistin'de nükleer silah kullanmasını mı bekliyor?!

Gündem

Türkiye, İsrail büyük elçisini kovmak için İsrail'in Filistin'de nükleer silah kullanmasını mı bekliyor?!

{relation id:1796875 slug:'turkiye-israil-buyuk-elcisini-kovmak-icin-israilin-filistinde-nukleer-silah-kullanmasini-mi-bekliyor'}

{relation id:1796875 slug:'turkiye-israil-buyuk-elcisini-kovmak-icin-israilin-filistinde-nukleer-silah-kullanmasini-mi-bekliyor'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23