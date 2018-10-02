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Valilik açıkladı: Ankara'da ekmek fiyatları...

Ankara Valiliği, ekmek fiyatlarının eski tarife üzerinden devamına karar verildiğini bildirdi.

02 Ekim 2018 Salı 09:00
Valilik açıkladı: Ankara'da ekmek fiyatları...

Valilikten yapılan açıklamada, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin ekmek fiyatlarının değiştirilmesine ilişkin kararı üzerine Valilik ile Oda temsilcileri arasında müzakere gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 25 Eylül tarihli ekmek fiyat tarifesinin değiştirilmesine ilişkin kararın, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere iptal edildiği ve ekmek satışlarının eski tarife üzerinden devamına karar verildiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 09:00
  1. ekmek fiyatı
  2. Ankara ekmek fiyatları

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