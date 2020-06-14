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Valilik: "1’i güvenlik korucusu 3 kişinin kurtarılma çalışmaları sürüyor"

Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde göçük altında kalan 1’i güvenlik korucusu 3 kişinin kurtarılma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 19:43:03 -
Valilik: "1’i güvenlik korucusu 3 kişinin kurtarılma çalışmaları sürüyor"

Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde göçük altında kalan 1’i güvenlik korucusu 3 kişinin kurtarılma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Bingöl Valiliği kentte meydana gelen deprem ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "14 Haziran 2020 tarihinde saat 17.24’te Merkez üstü Bingöl/Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar Köyü olan 5.7 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Saat 18.50 itibarı ile; Bingöl İl Merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanma meydana gelmemiştir. İlimiz Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar Köyü Jandarma Karakolunda 2 adet nöbet kulübesinde göçük meydana gelmiştir. Bu kulübelerden her birinde birer güvenlik korucusu olmak üzere 2 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, bunlardan bir güvenlik korucumuz arama kurtarma ekiplerince çıkarılmıştır. Diğer korucumuzun kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Karlıova/Kayarpınar köyünde biri çocuk olmak üzere 3 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Bir çocuk göçük altından kurtarılmış olup diğer vatandaşlarımızın kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Yedisu ilçemiz Dinarbey köyünde 5 evin yıkıldığı belirlenmiştir. Dinarbey- Malkoç yaylasında da 2 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Yedisu/Elmalı köyümüzde de 3 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp hastaneye sevk edilmiştir. Hasarların tespit edildiği köylerimize ilk etapta ivedi olarak Bingöl AFAD’dan arama-kurtarma araçları ve personelleri sevk edilmiştir. Ayrıca, Erzurum, Diyarbakır, Muş, Malatya ve Tunceli illerimizden de arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edilmek üzere yola çıkmıştır" denildi.

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