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Gündem Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de! 57 ile yeni vali atandı
Gündem

Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de! 57 ile yeni vali atandı

Yeniakit Publisher
2023-08-10 01:18:00 - 2023-08-10 01:20:01
Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de! 57 ile yeni vali atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.


İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

ŞIRNAK VALİSİ BİLGİN, MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİNE ATANDI

Yasar Karadeniz ise Sakarya Valisi oldu. Şırnak Valisi Osman Bilgin Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Cevdet Atay Şırnak Valisi oldu. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Samsun Valisi oldu, Samsun Valisi Zülkif Dağlı Çorum Valisi oldu.
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İşte atamaların tam listesi:

 

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