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Aktüel Validen korkutan uyarı! Vaka sayıları tam 11.5 kat arttı
Aktüel

Validen korkutan uyarı! Vaka sayıları tam 11.5 kat arttı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 2 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme döneminden bu yana koronavirüs vaka sayısının 11,5 kat arttığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 16:11:00 -
Validen korkutan uyarı! Vaka sayıları tam 11.5 kat arttı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, kaymakam ve belediye başkanına Kovid-19 salgınıyla mücadelede belirlenen tedbirlerin hassasiyetle uygulamaları uyarısında bulundu.

Salgınla mücadele kapsamında 2 Mart'ta Türkiye genelinde "kontrollü normalleşme" sürecinin başladığını hatırlatan Çiftçi, "Mart ayının başı itibarıyla Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre 100 binde 28 olan vaka sayısı, günümüz itibarıyla 100 binde 302'ye ilerlemiştir. Oranlama yapıldığında mart başından bugüne kadar vaka sayılarının 11,5 kat arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece ilimizde değil, bölgemizde değil, tüm Türkiye çapında artış söz konusu. Dolayısıyla bu konuya tekrar dikkati çekmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuya gereken hassasiyetin göstermelerini isteyen Çiftçi, denetimlere ara verilmeden devam edilmesi, karantina ve izolasyon tedbirlerine özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

 

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