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Gündem Vali'den Altaylı'ya sahtekarlık suçlaması
Gündem

Vali'den Altaylı'ya sahtekarlık suçlaması

Yeniakit Publisher
2023-08-29 09:28:00 -
Vali'den Altaylı'ya sahtekarlık suçlaması

Oğlunun bir trafik kazası geçirmesiyle gündeme gelen Eski Karabük Valisi Fuat Gürel, Fatih Altaylı'nın ortaya attığı "MOBESE" iddiasını yalanladı.

Karabük’te bir yıl önce meydana gelen ve iki öğretmenin ölümüne neden olan trafik kazasını tekrar gündeme taşıyan Fatih Altaylı, fail Ali Emre Gürel’in dönemin Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu olduğunu belirterek kazaya dair görüntülerin, son valiler kararnamesi ile Gürel’in merkeze çekilmesinden sonra ortaya çıktığını iddia etti.

Altaylı, sosyal medya paylaşımında “Hayatını kaybeden iki öğretmenin geride kalan çocuklarına ise vali beyin aracının 170 bin TL tutan tamir masrafı için haciz uygulandı” iddiasında bulundu.

Gürel gerçeği açıkladı

Vali Gürel ise Altaylı'nın yazdıklarına tepki göstererek, "Mobese kayıtları şimdi çıkmış gibi bir algı oluşturuluyor. Fatih Altaylı gibi bir adama yakışmayacak şekilde karşı tarafa sorulmadan böyle yazılmasını kınıyorum. En azından bize söz hakkı vermesi gerekirdi. MOBESE kamera kayıtları dosyada baştan beri mevcut. Kazaya gelince karşı taraf tali yoldan çıkıyor. Saat 00.00'dan sonra olduğu için karşı taarafa kırmızı fasılalı, oğluma sarı fasılalı yanıyor. Mahkemeler bunları değerlendirdi" diye konuştu.

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Yorumlar

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Vali Bey, Fatih Altaylı’ya gibi bir adama yakışmayacak(!) lafı çok nazik ve nezaket dolu. Senin yakıştıramadığın adam(!) tam da bu. İftira, küfür, gammazlık v.s. Bu iki ayaklı bir yaratık. Bu kadar nazik olmanıza ne gerek var. Telin edin bu yalancı iftiracıyı . Yoksa ‘ bak haklıyım’ moduna girer.

şeyh şamil bu

olayı bilmiyoruz yorum zor ama altaylı kripto haini gelmişini de geçmişini de biliyoruz. hayatı yalan dola ve sahtekarlık üzerine kurulu.
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