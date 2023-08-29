Vali'den Altaylı'ya sahtekarlık suçlaması

Karabük’te bir yıl önce meydana gelen ve iki öğretmenin ölümüne neden olan trafik kazasını tekrar gündeme taşıyan Fatih Altaylı, fail Ali Emre Gürel’in dönemin Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu olduğunu belirterek kazaya dair görüntülerin, son valiler kararnamesi ile Gürel’in merkeze çekilmesinden sonra ortaya çıktığını iddia etti.

Altaylı, sosyal medya paylaşımında “Hayatını kaybeden iki öğretmenin geride kalan çocuklarına ise vali beyin aracının 170 bin TL tutan tamir masrafı için haciz uygulandı” iddiasında bulundu.

Gürel gerçeği açıkladı

Vali Gürel ise Altaylı'nın yazdıklarına tepki göstererek, "Mobese kayıtları şimdi çıkmış gibi bir algı oluşturuluyor. Fatih Altaylı gibi bir adama yakışmayacak şekilde karşı tarafa sorulmadan böyle yazılmasını kınıyorum. En azından bize söz hakkı vermesi gerekirdi. MOBESE kamera kayıtları dosyada baştan beri mevcut. Kazaya gelince karşı taraf tali yoldan çıkıyor. Saat 00.00'dan sonra olduğu için karşı taarafa kırmızı fasılalı, oğluma sarı fasılalı yanıyor. Mahkemeler bunları değerlendirdi" diye konuştu.