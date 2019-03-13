Vali Yerlikaya'dan TFF Başkanı Güreli'ye ziyaret

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkan Vekilleri Ali Dürüst ve Cengiz Zülfikaroğlu ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da katıldı.

Ziyarette, 14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa ve 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakaları ev sahipliğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, Hüsnü Güreli ve Cengiz Zülfikaroğlu tarafından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya çalışmalar hakkında bilgi verildi.

TFF Başkanı Hüsnü Güreli, Vali Ali Yerlikaya'ya ismi yazılı A Milli Takım forması ve hediye takdim ederken ziyaret tesislerin gezilmesi ile sona erdi.