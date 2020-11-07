  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Vali Yerlikaya'dan ölen "Ayasofya'nın kedisi Gli" ile ilgili paylaşım:
Aktüel

Vali Yerlikaya'dan ölen "Ayasofya'nın kedisi Gli" ile ilgili paylaşım:

"Gli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Seni hiç unutmayacağız Gli"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 20:29:26 -
Vali Yerlikaya'dan ölen "Ayasofya'nın kedisi Gli" ile ilgili paylaşım:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ayasofya'nın kedisi" olarak bilinen Gli'nin ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 24 Eylül'den bu yana Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya'nın kedisi Gli'nin yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yerlikaya paylaşımında, "Gli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Seni hiç unutmayacağız Gli." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Metiner bombayı patlattı! Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını anlattı
Siyaset

Mehmet Metiner bombayı patlattı! Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını anlattı

AK Partili Mehmet Metiner, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken bir anekdot paylaştı.
Türkiye ve Rusya 100 milyar dolar için imzayı attı
Ekonomi

Türkiye ve Rusya 100 milyar dolar için imzayı attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için ça..
Erdoğan ve Bahçeli'den ortak ziyaret
Siyaset

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile KKTC'ye ziyaret gerçekleştireceklerini ve kapalı Maraş bölgesinde piknik yapacaklarını ..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay