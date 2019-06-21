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Vali Yazıcı, fabrikaları inceleyerek iş adamlarını dinledi

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bandırma ilçesindeki bazı sanayi kuruluşlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

21 Haziran 2019 Cuma 13:36
Vali Yazıcı, fabrikaları inceleyerek iş adamlarını dinledi

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bandırma ilçesindeki bazı sanayi kuruluşlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, bir enerji firması ve bir tarım aletleri üretici firmasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.


Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar’ın da eşlik ettiği ziyarette Vali Yazıcı, hem işçilerin hem de işverenlerin talep ve beklentilerini yerinde dinlemek adına bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti. Vali Ersin Yazıcı’nın ilk ziyareti tarım makineleri üreten bir firmaya oldu. Vali Yazıcı ve beraberindekiler, fabrikanın ortaklarından Bahadır Çolak’tan detaylı bilgiler aldılar. Çolak, kapasiteleri, çalıştıkları şirket ve firmalar, işçi sayıları gibi birçok konu hakkında detaylı bilgiler aktardı. Vali Yazıcı işçilerle de sohbet ettikten sonra fabrikadan ayrıldı. Vali Yazıcı daha sonra ise enerji santralini ziyaret etti. Bu tür tesislerin diğer yatırımlara örnek olacağını belirten Vali Yazıcı, "Balıkesir, yalnızca doğalgaz kombine çevrim santrali ile değil, jeotermal ve rüzgâr enerjisi yatırımları ile Türkiye’nin enerji üssü diyebiliriz. Bandırma’da güzel işlerin yapıldığını gördüm. Bandırma, ülkemiz üretimine ve istihdamına önemli katkılar sağlayan bir ilçemiz. Firmalarımız da başarılı çalışmalar yapıyor. Üreticilerimiz kendilerini yenilemek ve geliştirmek için çaba gösteriyor." ifadelerini kullandı.


Üretimin temeli makinedir


Ülke olarak sanayide ilerlememiz adına potansiyelin var olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, "Ülkemizi kalkındırmak, ilimizi daha da gelişmiş hale getirmek ve istihdama katkı sağlamak ancak makine sektöründe ilerlemekle ve yüksek teknoloji ürünleri üretmekle mümkündür. Ülkemiz ve ilimizde makine sektöründe ilerleyebilecek bir potansiyel var. Yapılan çalışmalarla ilimiz makine üretim sektörü merkezi olma yönünde hızla ilerliyor. Türkiye’nin sanayileşmesi, kalkınması, büyümesi, her anlamda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olması yolunda üreticilerimizin katkılarına inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Balıkesir her bakımdan, tarımıyla, sanayisiyle ön planda olan bir şehir. Üretim olmadan kalkınmanın devamlılığının olması mümkün değil. Üretimin temeli makinedir. Girişimcilerimize bu konuda yatırım yapmaları çağrısında bulunuyorum. Tüm üreticilerimize, ekonomimize katkı sağlayan sanayicimize teşekkür ediyorum."dedi.


Şehrin tüm dinamikleri aynı hedefe odaklanmalı


Sanayisiyle, ticaretiyle, sağlığıyla, eğitimiyle, sporuyla ve diğer tüm sektörleriyle birlikte Balıkesir’i daha yaşanılabilir hale getirmek için şehrin tüm dinamiklerinin aynı hedefe odaklanması gerektiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Her alanda büyük hedeflerimiz olmalı. Önemli olan belirlediğimiz hedeflere koşar adımla gitmemizdir." dedi.


Kapımız her zaman açık


Balıkesir’deki kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının birlik ve beraberlik içerisinde çalışması gerektiğine vurgu yapan Vali Yazıcı, Türkiye’nin her alanda başarılı olması için herkesin var gücüyle çalışmasının önemli olduğunu vurguladı. Balıkesir’in ihracatını yükselten önemli sektörlerin olduğunu belirten Vali Yazıcı, bu sektörlerin şehrin hem sanayisini hem de ticaretini arttırdığını kaydetti. Balıkesir’in daha çok kalkınması için her türlü çabayı gösteren sanayici ve iş adamlarına kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, Türkiye’nin ekonomik anlamdaki büyümesinin üretimle olacağına işaret etti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:36
  1. doğa

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