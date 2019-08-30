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Vali Yazıcı; Balkes tesislerinde

Vali Ersin Yazıcı, Altay maçının hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor’u ziyaret etti.

30 Ağustos 2019 Cuma 08:55
Vali Yazıcı; Balkes tesislerinde

Vali Ersin Yazıcı, Altay maçının hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor’u ziyaret etti. Tesislerde incelemelerde bulunan Vali Ersin Yazıcı, Kulüp Başkanı Kadir Dağlı ve yönetim kurulu üyelerinden bilgi aldı.


Vali Ersin Yazıcı, Altay maçı öncesi Balıkesirspor’u ziyaret etti. Vali Ersin Yazıcı’yı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Kadir Dağlı; el birliği ile yaşanılan sıkıntıları atlatacaklarını ve hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade ederek,ziyaret için teşekkür etti.


Balıkesirspor’un şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunu kaydeden Vali Ersin Yazıcı, "Ben bugün önemli bir maç öncesinde takıma başarı dilemek için geldim. Hafta sonu oynanacak olan maç çok önemli, aslında bütün maçlar önemli. Puan kaybına tahammülümüz yok. Elbette lig uzun bir maratondur. Bu süreçte iniş ve çıkışlarınız olabilir. Gönlümüz desteğimiz sizlerle. Balıkesirspor’umuza sahip çıkacağız. Takımımızı daha çok sahiplenmemiz gerek. Hep birlikte bu takıma destek olalım ki kazanan Balıkesir olsun." diye konuştu.


Teknik Direktör Ali Tandoğan da, Vali Yazıcı’nın her zaman yanlarında olduğunu ve takımla yakından alakadar olmalarının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 08:55
  1. doğa

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