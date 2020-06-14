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Aktüel

Vali Yavuz, inşaattaki göçükten yaralı kurtulan işçileri ziyaret etti

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentteki bir inşaatta yaşanan göçük olayında yaralı kurtulan işçileri hastanelerde ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 23:05:54 -
Vali Yavuz, inşaattaki göçükten yaralı kurtulan işçileri ziyaret etti

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentteki bir inşaatta yaşanan göçük olayında yaralı kurtulan işçileri hastanelerde ziyaret etti.


Vali Seddar Yavuz, bir otel inşaatında meydana gelen, 1 işçinin hayatını kaybettiği ve 8 işçinin de yaralandığı olayda, yararlanan işçileri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek, ’geçmiş olsun’ dileğinde bulundu, durumları hakkında bilgi aldı. Vali Seddar Yazuz, hayatını kaybeden vatandaşın ailesine de başsağlığı dileğinde bulundu.

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