Vali Yardımcısı dehşet saçtı! Annesi ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı olan Tolga Polat, erkek kardeşi ve annesini silahla vurarak katletti.
Verilen bilgiye göre, Tolga Polat, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan annesinin evinde bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal P'ye tabancayla ateş etti. Altuğ Polat ve İkbal Palot olay yerinde yaşamını yitirirken, olay anında evde olan babasının durumunun iyi olduğu açıklandı.
Polis Hatay Vali Yardımcısı olan Tolga Polat'ı yakalamak için çalışma başlattı.