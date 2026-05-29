Vali Turan, doludan etkilenen Dokuzhöyük köyünde incelemelerde bulundu

Vali Turan, eşi Nihal Turan ile birlikte Dokuzhöyük köyünü ziyaret ederek yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Köy Muhtarı Hidayet Kutluca'dan yağışın etkileri hakkında bilgi alan Turan, ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileriyle birlikte sahada yürütülen tespit çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

Yağıştan etkilenen tarım arazileri ve çeşitli alanlarda incelemelerde bulunan Vali Turan, üreticiler ve köy halkıyla bir araya gelerek talep ve beklentilerini dinledi. Devletin her zaman vatandaşın ve üreticinin yanında olduğunu ifade eden Turan, gerekli çalışmaların ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramını da kutlayan Vali Turan, yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini yineleyerek, bereket kaynağı olan yağışların herhangi bir olumsuzluğa neden olmadan devam etmesini temenni etti.